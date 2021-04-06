У Нідерландах затримали підозрюваного у викраденні цінних картин Ван Гога та Галса. Однак де роботи митців — досі невідомо

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Groninger Museum voor Stad en Lande

У Нідерландах заарештували 58-річного чоловіка, якого підозрюють у викраденні картин Вінсента Ван Гога та Франса Галса, які разом коштують майже $25 млн. Роботи митців зникли під час пограбування музеїв у 2020 році.

Про це пише The Guardian.

Підозрюваного в крадіжці картин Ван Гога «Весняний сад» 1884 року і Галса — «Двоє хлопчиків, що сміються» 1626 затримали в його домі, однак робіт митців там не знайшли.

Вінсенст Ван Гог, «Весняний сад», 1884 рік Groninger Museum voor Stad en Lande

Шедевр Ван Гога, який коштує майже $7 млн, був викрадений з музею неподалік Амстердама рано вранці 30 березня торік, коли він був закритий через пандемію коронавірусу. Прикметно, що це був день народження художника.

Франс Галс, «Двоє хлопчиків, що сміються», 1626 рік Meisterwerke der Malerei

Робота Галса була викрадена в серпні у музеї в місті Лердам, її вартість оцінюють у понад $17 млн. Злодії не змогли впоратися з сигналізацію, однак до прибуття поліції встигли зникнути з картиною художника, якого вважають найвеличнішим портретистом XVII століття.

Поліція досі шукає картини.

Нідерландський арт-детектив Артур Бранд ще торік отримав докази того, що картина Ван Гога перебуває в руках мафії. Роботу вважають цінною у зв’язку з тим, що вона відноситься до раннього періоду творчості митця ХІХ століття, ще до того як він перейшов до свого «фірмового» пост-імпресіоністського стилю.