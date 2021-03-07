Facebook назвала «неправдивими» і заблокувала статті росЗМІ про затримання в РФ «українських нацистів». Роскомнагляд вимагає їх повернути

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Соцмережа Facebook заблокувала матеріали російських інформагентств ТАСС і РБК про затримання у Воронежі начебто прихильників української молодіжної радикальної групи «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»).

Про це обидва видання повідомили 7 березня — тут і тут. Також були заблоковані публікації низки російських ЗМІ — «Российская газета», «Коммерсантъ», «Взгляд» тощо.

Як зазначають, Facebook позначила статті як «неправдиві».

«Заблокована стаття РБК була написана на основі релізу ФСБ від 18 лютого. У ньому йшлося про те, що служба спільно з Міністерством внутрішніх справ і СК припинила в Воронежі діяльність прихильників української молодіжної радикальної групи «М.К.У.», причетних до пропаганди ідеології неонацизму та масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів та вчинення насильницьких злочинів. На сайті СК йшлося, що воронезьке угруповання складалося з трьох осіб віком 18, 19 і 33 роки та інших невстановлених осіб», — заявили в агентстві.

Також у редакції наголосили, що наполягають на «коректності викладення інформації з офіційного повідомлення ФСБ» та надіслали запит до адміністрації Facebook з вимогою провести додаткову перевірку і пояснити рішення про блокування матеріалу.

Зауважимо, у рамках програми фактчекінгу інформації в Україні Facebook співпрацює з організаціями VoxCheck і StopFake. Остання зʼясувала, що у Воронежі за звинуваченням в екстремізмі затримали трьох місцевих мешканців, громадян РФ, які раніше були членами організації «Русский корпус» і не мають жодного стосунку до України.

Так само жодної вказівки на нібито українські зв’язки затриманих немає у пресрелізі Слідчого комітету.

Один із затриманих — Роман Гребенщиков — у коментарі StopFake розповів, що у матеріалах слідства також відсутні згадки про зв’язки з Україною.