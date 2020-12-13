ООН закликала світових лідерів оголосити «надзвичайний кліматичний стан». У Зеленського вже є плани щодо цього в Україні

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Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш назвав «драматичною» екологічну ситуацію, що склалася в світі, тому світові лідери повинні оголосити у своїх країнах «надзвичайний кліматичний стан».

Про це пише Deutsche Welle.

На думку Гуттеріша, це має стимулювати заходи запобігання катастрофічному глобальному потеплінню. Під час виступу на віртуальній конференції з нагоди пʼятиріччя Паризької кліматичної угоди генсек ООН заявив, що тих зобовʼязань, які на себе взяли країни, не достатньо для того, щоб обмежити підвищення температури на планеті.

На його думку, «надзвичайний кліматичний стан» має тривати, поки країни не досягнуть вуглецевої нейтральності, тобто ситуації, коли викиди вуглекислого газу компенсуються за рахунок вуглецево-негативних проєктів.

Глава ООН заявив, що пакети заходів з відновлення економіки, запроваджені після пандемії коронавірусу, дають можливість прискорити перехід до низьковуглецевого майбутнього, але зазначив, що для запобігання катастрофічним наслідкам необхідно зробити набагато більше.

Взяв участь у цій конференції й президент України Володимир Зеленський. Як повідомляє Офіс президента, під час свого виступу президент розповів, що цьогоріч Україна особливо гостро відчула негативний вплив від зміни клімату: у низці регіонів тривала посуха знищила врожай, на сході країни сталися масштабні лісові пожежі, а на заході — руйнівні паводки.

За його словами, Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації програми ООН з досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року та міжнародних кліматичних угод. Зокрема, наразі українська влада розглядає як мету зниження викидів парникових газів до 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком.