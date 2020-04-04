Жертвами коронавірусу в усьому світі стали понад 60 тисяч людей. Більшість з них — у Європі
- Автор:
- Марина Колесниченко
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Від початку пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 загинули понад 60 тисяч людей в усьому світу. Згідно з даними мапи поширення хвороби, три чверті з них — у Європі.
Станом на 4 квітня всього зафіксовано 60 457 смертей, зокрема, 44 132 в Європі, яка знаходиться на континенті, що найбільше постраждав від коронавірусу.
На першому місці за кількістю загиблих — Італія (14 681), слідом за нею — Іспанія (11 744), треті — США (7 469), на четвертій позиції Франція (6 507) і на п’ятому місці Велика Британія (4 313).
Від появи першого випадку COVID-19 у світі офіційно підтверджено 1 141 427 випадків, більше половини з яких — у Європі.
- Станом на 10:00 4 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1 096 випадків коронавірусу. Померли 28 людей, одужали — 23.
- 3 квітня уряд затвердив перелік додаткових обмежень для посилення карантинних заходів проти поширення коронавірусу. Вони почнуть діяти з понеділка, 6 квітня.