Жертвами коронавірусу в усьому світі стали понад 60 тисяч людей. Більшість з них — у Європі

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Від початку пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 загинули понад 60 тисяч людей в усьому світу. Згідно з даними мапи поширення хвороби, три чверті з них — у Європі.

Станом на 4 квітня всього зафіксовано 60 457 смертей, зокрема, 44 132 в Європі, яка знаходиться на континенті, що найбільше постраждав від коронавірусу.

На першому місці за кількістю загиблих — Італія (14 681), слідом за нею — Іспанія (11 744), треті — США (7 469), на четвертій позиції Франція (6 507) і на п’ятому місці Велика Британія (4 313).

Від появи першого випадку COVID-19 у світі офіційно підтверджено 1 141 427 випадків, більше половини з яких — у Європі.