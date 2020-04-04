Жертвами коронавируса во всем мире стали более 60 тысяч человек. Большинство из них — в Европе

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 погибли более 60 тысяч человек по всему миру. Согласно данным карты распространения болезни, три четверти из них — в Европе.
По состоянию на 4 апреля всего зафиксировано 60 457 смертей, в частности, 44 132 в Европе, находящейся на континенте, который больше всего пострадал от коронавируса.
На первом месте по количеству погибших — Италия (14 681), следом за ней — Испания (11 744), третьи — США (7 469), на четвертой позиции Франция (6 507) и на пятом месте Великобритания (4 313).
С момента появления первого случая COVID-19 в мире официально подтверждено 1 141 427 случаев, более половины из которых — в Европе.
- По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1 096 случаев коронавируса. Умерли 28 человек, выздоровели — 23.
- 3 апреля правительство утвердило перечень дополнительных ограничений для усиления карантинных мер против распространения коронавируса. Они начнут действовать с понедельника, 6 апреля.