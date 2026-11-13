Axios: Обмеження Starshield в Україні фіксують уже понад три дні. SpaceX усе заперечує
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові вже три дні поспіль фіксують обмеження швидкості Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Але в компанії SpaceX Ілона Маска заявляють, що жодних змін у роботі системи не було.
Про це 12 листопада написало Axios з посиланням на українського посадовця.
За словами співрозмовника видання, проблеми почалися три дні тому й поступово посилювалися.
«У перший день обмеження становили 10%, у другий — 50%, а сьогодні через обмеження провалюються 100% місій», — каже український посадовець.
Проте компанія SpaceX у коментарі Axios заперечила обмеження швидкості. «Це неправда. Не було жодних змін», — відповіли там.
Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік повідомив, що Starshield вимикається, коли дрони летять зі швидкістю понад 161 км/год. Україна поки не отримала пояснень про ситуацію ані від SpaceX, ані від Пентагону.
- 12 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові фіксують значні перебої в роботі Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Це ускладнило збиття російських реактивних дронів. За словами президента, це не випадкові помилки, а системне обмеження. Україна звернулася по пояснення до американської сторони.
- Це вже вдруге впродовж останніх 30 днів в Україні обмежують роботу Starshield. У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX зробила це вперше без попередження. Попередню швидкість повністю відновили лише через 10 днів. Керівник SpaceX Ілон Маск пояснив обмеження тим, що Україна нібито порушила умови використання системи. Українські посадовці це заперечують.