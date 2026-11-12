Над Україною знову фіксують обмеження швидкості Starshield. Зеленський каже, що це не випадковість

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Getty Images / «Бабель»

Українські військові знову фіксують значні збої в роботі Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

За словами президента, вже кілька днів уздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield до 161 км/год.

Українські військові вже перевірили ситуацію і встановили, що це не випадкові помилки, а системне обмеження, зазначає Зеленський. Через це обмеження українські засоби перехоплення не можуть розвинути достатню швидкість, щоб наздогнати російські реактивні дрони. Через це вже є влучання.

«На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів», — наголосив Зеленський.

Наразі Україна намагається з’ясувати причини обмежень з американською стороною.