ВАКС змінив запобіжний захід Андрію Єрмаку — відтепер він зможе пересуватися по всій території України без окремого дозволу

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Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офіса президента Андрію Єрмаку — йому дозволили пересуватися по всій території України без окремого дозволу судді, прокурора чи детектива.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У САП не назвали імені, однак із деталей справи випливає, що ідеться саме про Єрмака. Зокрема, суд розширив перелік областей, до яких екскерівник ОП зможе виїжджати без дозволу судді, детектива чи прокурора.

Раніше Єрмак міг їздити до Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей, а також транзитом через інші області. Його адвокати зазначали, що він бере участь у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

У якій справі фігурує Андрій Єрмак

За версією слідства, Андрій Єрмак — один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Правоохоронці стверджують, що у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро людей, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою із заставою 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.