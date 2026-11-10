Операція «Карфаген»: За генерала СБУ Сергія Дуку внесли 44 млн грн застави із 65 млн — кошти перерахували 1 113 платників

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«Суспільне»

За колишнього високопосадовця СБУ Сергія Дуку, який є фігурантом справи «Карфаген», внесли 44 мільйони гривень застави. Кошти надійшли від 1 113 платників.

Про це повідомив прокурор САП Микола Карась, пише «Радіо Свобода».

За словами Карася, суми застави були різними: одні вносили 10—20 тисяч, інші по 100—150 тисяч гривень. Водночас прокурор САП не уточнив, хто саме вносив кошти.

Загалом ВАКС визначив розмір застави для Дуки у 65 мільйонів гривень. Експосадовець СБУ під час засідання говорив, що не має можливості сплатити таку суму. У відкритому листі Дуки із СІЗО, який опублікував у Фейсбуку його адвокат Юрій Сухов, йшлося, що розслідування проти нього може бути помстою з боку НАБУ.

У чому звинувачують Дуку

Сергій Дука — генерал-майор і вже колишній заступник керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». За їхньою версією, її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища. Зокрема, серед фігурантів — Дука, якого в матеріалах справи називають «Акімом».

Слідство вважає, що Дука прикривав діяльність злочинної організації та допомагав її керівнику Андрію Осіпову на прізвисько Кримінал вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора. Йому інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища.

Під час обшуку в Дуки, за словами представників НАБУ і САП, детективам погрожували зброєю, а сам генерал намагався знищити телефони.

Загалом у справі 12 учасників, чотирьох з них затримали й обрали запобіжні заходи. Дука в листі із СІЗО, який опублікував його адвокат, заявив, що не визнає провини, а розслідування проти нього вважає помстою з боку НАБУ.