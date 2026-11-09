Молдова запустила ЛЕП із Румунією та припинила купувати російський газ

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Молдова запустила лінію електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка зʼєднує країну з Румунією та європейською енергосистемою.

Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду.

Санду наголосила, що РФ роками «використовувала енергію для шантажу». За її словами, цьому настав кінець, бо Молдова більше не купує російського газу та будує ще дві ЛЕП, які зʼєднуватимуть її з Румунією.

ЄС і відмова від російського газу

У травні 2022 року ЄС висунув пропозицію REPowerEU — це план Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У травні 2025 року Європейська комісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв. До нього ввійшли такі пункти: