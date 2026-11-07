Перші евакуйовані жителі Олешків уже завершили лікування і поїхали до рідних

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Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

Перші жителі окупованих Олешків на Херсонщині, яких вдалося вивезти під час режиму тиші, уже завершили лікування та вирушили до своїх родичів.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що виписалися саме ті люди, які мають рідних або знайомих на підконтрольній Україні території. Водночас іншим олешківцям продовжують надавати комплексну допомогу: медичну, соціальну та психологічну.

Омбудсман розповів, що евакуйованих ще від початку забезпечили необхідними речами (телефонами, одягом, засобами особистої гігієни), безпосередньо на місці в лікарні організували оформлення банківських карток, ідентифікаційних кодів і паспортів. Київський ЦНАП допоміг з довідками ВПО. Також люди подали заяви на отримання допомоги на проживання через Пенсійний фонд України.

Евакуйовані отримали допомогу на проживання та іншу додаткову допомогу. Зокрема, вчора видали додатково 3 000 гривень для тих, кому потрібно придбати окуляри.

Лубінець також розповів, що для тих, хто не має можливості проживати з рідними, дібрали варіанти тимчасового житла. Уже наступного тижня людям допоможуть добратися в ті регіони України, куди вони бажають, а також розселитися.