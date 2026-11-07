Буданов сплатить штраф за російську мову під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці

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Юлія Вебер / «Бабель»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф за те, що говорив російською під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, Буданов визнав порушення мовного закону «без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції» і погодився сплатити штраф у визначений термін.

За законом за використання російської мови під час виконання службових обов’язків посадовцю загрожує штраф від 3 400 до 6 800 гривень. За повторне порушення протягом року — до 11 900 гривень. Яку саме суму має сплатити Буданов — Івановська не уточнила.

Вона закликала не перетворювати ситуацію на привід для цькування в соцмережах і наголосила, що закон має працювати, а не розколювати суспільство.

«Правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах. Кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність», — написала уповноважена.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

Наступного дня правоохоронці відкрили три кримінальні справи щодо сутичок. А загалом встановили 130 можливих причетних. Чотирьох з них уже відправили під варту, зокрема Валентину Молоду, яка першою приїхала на місце подій та представилася власницею приватної клініки «Мед-Престиж». Однак, як зʼясувалося згодом, ця клініка припинила діяльність у 2023 році.