У Комишувасі на Запоріжжі уже 55 загиблих внаслідок російських авіаударів. Пошукові роботи тривають шосту добу

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У селищі Комишуваха Запорізької області з-під завалів деблокували тіла 55 загиблих від російських авіаударів 2 листопада.

Про це повідомляє ДСНС.

За минулу добу рятувальники знайшли під завалами тіла ще девʼятьох людей. Попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники й кінологи ДСНС уже шосту добу продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках тіл загиблих.