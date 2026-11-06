Клименко заявив, що «офігів», коли почув своє прізвище на плівках у розслідуванні НАБУ і САП «Карфаген»

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що «офігів», коли почув своє прізвище на оприлюднених записах розмов фігурантів операції НАБУ і САП «Карфаген».

Про це Клименко сказав під час зустрічі з журналістами.

«Я офігів, чесно», — відповів він на запитання, чи здивувала його згадка на плівках. Секретар РНБО припускає, що такі записи можуть використовувати для тиску на посадовців.

За словами Клименка, на записах розслідування, оприлюднених ще у квітні, учасники угруповання вже обговорювали його звільнення з посади міністра. Він пояснив, що злочинна організація створила мережу Telegram-каналів і новинних сайтів, де поширювала фейки.

Клименко сказав, що на записах обговорювали його звільнення та звільнення керівництва Департаменту боротьби з наркозлочинністю. Це пов’язували з підготовкою урядової постанови, яка мала заборонити речовини із синтетичними канабіноїдами, що продавали в магазинах мережі U420.

Один із фігурантів операції «Карфаген» на псевдо «Мексиканець», за словами Клименка, погрожував посадовцям політичною кризою, а після їхнього звільнення збирався домовлятися з новими керівниками.

Клименко назвав згадки міністрів внутрішніх справ та охорони здоров’я «трьопом між двома кримінальниками». Він також заявив, що ніхто не намагався домовитися з ним або вплинути на нього через його оточення. За його словами, він рідко приймав людей, щоб уникнути неоднозначного трактування зустрічей.

Що Клименко розповів про U420

Клименко сказав, що кримінальну справу щодо мережі U420 відкрили у вересні 2025 року, а оперативна й слідча робота разом з експертизами тривала понад пів року. Паралельно уряд готував зміни, щоб продавці не могли обходити заборони, змінюючи хімічні формули синтетичних канабіноїдів. Цю постанову ухвалили 5 лютого.

У квітні Нацполіція провела кількасот обшуків у магазинах мережі в Києві та інших областях. Клименко стверджує, що після цього жоден магазин не відновив роботу. У жовтні уряд ухвалив ще одну постанову щодо хімічної формули цих речовин.

За словами Клименка, у Києві учасники угруповання розраховували заробляти на цій мережі до $500 тисяч на тиждень. Він також заявив, що правоохоронці співпрацювали з колегами з інших країн, а мережі U420 більше не існує.

Про інших правоохоронців і «Мексиканця»

Клименко заявив, що у справі U420 правоохоронці виявили агентів впливу в суміжних правоохоронних органах, які продавали фігурантам інформацію. Водночас він наголосив, що справа затриманого співробітника Департаменту стратегічних розслідувань, якому напередодні обирали запобіжку, — інший кейс і не стосується наркотиків.

За його словами, внутрішні перевірки в ДСР проводили, а звільнення керівника департаменту не було пов’язане з незаконними кол-центрами. Клименко наголосив, що причетність окремих працівників не означає причетності всього підрозділу. Щодо «Мексиканця» Клименко сказав, що підозри йому оголосили ще у квітні, а зараз готують нові.

Про події в Петропавлівській Борщагівці

Клименко заявив, що за розвитком подій у Петропавлівській Борщагівці спостерігав і бачив людей, які брали в них участь. За його словами, там було багато молоді, зокрема людей немобілізаційного віку, а також дітей. Інформація про події швидко поширювалася, а учасники приїхали не лише з Києва та Борщагівки.

За інформацією, яку має Клименко, на місці перебували 29 стримерів. Він назвав мобілізацію одним із найчутливіших суспільних питань і заявив, що Україна фактично програла інформаційну боротьбу навколо неї. На запитання, хто саме в цьому винен, відповів: «Мабуть, всі разом».

Клименко також згадав про групи на кшталт «пані лікарки». Він стверджує, що це добре організовані групи людей, які отримують замовлення й виконують їх за гроші.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що там нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

Наступного дня голова МВС Іван Вигівський розповів, що одна з учасниць інциденту мала на меті забрати з військової частини чоловіка, який перебував у СЗЧ. Будинок, біля якого сталися сутички, був законно орендований Нацгвардією. Співробітники СБУ відкрили три кримінальні справи щодо сутичок, а поліція встановила 130 людей, які можуть бути причетними до сутичок.