З російської окупації врятували 13 українських дітей і підлітків

Новини

Getty Images / «Бабель»

Команда Save Ukraine минулого тижня повернула з російської окупації 13 українських дітей і підлітків.

Про це повідомила організація Save Ukraine.

Тринадцятирічного Андрія змушували ходити до російської школи, погрожуючи його родині позбавленням батьківських прав. Там хлопця піддавали пропаганді, змушували малювати російських військових і проходити ідеологічні тести. Водночас у його місті російські бойові дрони атакували цивільних.

Будинок 18-річного Луки захопили російські військові. Через шантаж він був змушений навчатися в окупаційній школі, де підлітків відкрито вербували до російської армії. Щойно хлопцеві виповнилося 18 років, йому надіслали повістку, попри серйозні проблеми зі здоров’ям.

Батькам 13-річної Ніни погрожували розправою, якщо вони не віддадуть доньку до місцевої школи. Там дітей щодня змушували співати російський гімн і носити георгіївські стрічки.

Зараз усі врятовані діти в безпеці. Вони проходять реінтеграцію у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну допомогу, підтримку в оформленні документів і безпечне житло.