Уряд розширив можливості приватної ППО для захисту українського бізнесу

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NATO / Website

Кабінет міністрів ухвалив шість змін, які розширюють можливості приватної протиповітряної оборони. Тепер підприємства зможуть захищати не лише власні об’єкти, а й виробництва інших компаній за договором.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Також засоби ППО дозволили передавати між уповноваженими підприємствами за спільним рішенням із Командуванням Повітряних сил. А ще до програми приватної ППО відтепер зможуть долучитися більше підприємств, зокрема виробники оборонної продукції та критично важливі для економіки компанії.

Крім того, приватним групам ППО дозволили використовувати пілотовані повітряні судна та розширили можливості застосування дронів-перехоплювачів. Мінімальний вік учасників таких груп знизили до 18 років.

Що відомо про приватну ППО в Україні

Проєкт приватної ППО уряд запустив у листопаді 2025 року. Він дає змогу підприємствам критичної інфраструктури, незалежно від того, приватні вони, державні чи комунальні, формувати власні групи ППО під керівництвом військового командування.

Уперше приватна протиповітряна оборона збила реактивний дрон типу «Шахед» на Харківщині у квітні 2026 року. Станом на середину жовтня до проєкту долучилися майже 100 підприємств. Їхні групи знищили понад 60 повітряних цілей.