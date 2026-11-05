«Схеми»: У Швеції залишили під арештом екснардепа Святаша, якого Україна хоче екстрадувати

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Марієнко Андрій / УНІАН

Суд у Швеції залишив під арештом екснардепа від Партії регіонів та «Відродження» Дмитра Святаша, який заочно засуджений до 12 років увʼязнення за виправдовування війни Росії проти України та шахрайство на суму 2,2 мільярда гривень. Це зробили в межах процедури його екстрадиції на запит України.

Про це ідеться у протоколі судового засідання від 5 листопада, повідомляє проєкт «Схеми» («Радіо Свобода»).

Під час засідання Святаш заперечив підозри у вчиненні злочинів в Україні та попросив скасувати арешт. Його адвокат також заявив, що екснардеп виступає проти екстрадиції в Україну і хоче повернутися до Росії.

Суд вирішив залишити Святаша під екстрадиційним арештом. Це рішення не можна оскаржити, однак протягом трьох тижнів він може попросити суд повторно розглянути питання про арешт.

Україна домагається екстрадиції Святаша. Офіс генерального прокурора вже завершив підготовку матеріалів для його видачі, а українська сторона направила їх до Швеції. 27 жовтня шведське медіа Expressen писало, що екснардепа затримали на концерт Стіві Вандера у Стокгольмі.