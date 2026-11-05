Суд відправив під варту з заставою 15 млн грн фігуранта операції «Карфаген» — співробітника Нацполіції Володимира Ценова

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Суспільне

Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 днів із альтернативою застави 15 мільйонів гривень фігуранта операції НАБУ і САП «Карфаген» — співробітника Нацполіції Володимира Ценова.

Про це повідомили під час засідання ВАКС, передає «Суспільне».

Ценов — перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. На відео розслідування НАБУ і САП його згадують як «Прайса». За даними слідства, він допомагав прикривати шахрайські кол-центри за гроші.

Сторона обвинувачення просила відправити підсудного під варту з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Водночас адвокат Ценова просив про домашній арешт та заставу у понад 998 тисяч гривень.

Що передувало

4 листопада НАБУ прийшло з обшуками до будинку в закритому котеджному містечку на півночі Києва. Джерела «Бабеля» повідомляли, що обшуки проводили у Сергія Дуки. НАБУ перед цим, не вказуючи імен, стверджувало, що їхнім детективам погрожував зброєю високопосадовець СБУ.

Після цього детективи НАБУ повідомили, що обшуки проводили в рамках операції «Карфаген». Зокрема, правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, виготовленням фальшивих коштів, а також викраденням і побиттям людей.

Уже сьогодні, 5 листопада, правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Крім «Прайса» підозри також отримали: