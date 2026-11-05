Європейська федерація стрільби з лука скасувала обмеження для спортсменів з Росії
- Автор:
- Ольга Березюк
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Unsplash
Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe) вирішила з 1 січня 2027 року скасувати обмеження для російських спортсменів, команд і посадовців.
Про це йдеться на сайті федерації.
Там наголосили, що повернення до змагань не скасовує дії відповідних законів, вимог країн-господарів, візових обмежень або розпоряджень органів державної влади.
«World Archery Europe залишається відданою підтримці української спільноти стрільби з лука і всіх, хто постраждав від війни, що триває», — додали у федерації.
У серпні аналогічне рішення ухвалила Всесвітня федерація стрільби з лука.
- 7 липня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, а також тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ. Російських атлетів усунули від участі у міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.