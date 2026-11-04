Верховний суд Британії остаточно відмовив Коломойському і Боголюбову в апеляції. Вони мають сплатити ПриватБанку $3 млрд

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Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову в дозволі оскаржити рішення англійського суду. За цим рішенням вони мають сплатити банку понад $3 мільярди — це відшкодування збитків, проценти та судові витрати.

Про це пише пресслужба ПриватБанку.

У липні 2025 року Високий суд встановив, що вони вчинили масштабне шахрайство проти банку. Колишні власники звернулися до Апеляційного суду і просили скасувати рішення, зокрема на тій підставі, що нібито повернули банку незаконно привласнені кошти.

22 травня 2026 року Апеляційний суд відхилив ці апеляції, тоді позивачі пішли у Верховний суд. Нинішнє рішення означає, що процедуру оскарження завершено. Рішення суду від липня 2025 року тепер можна примусово виконувати в будь-якій юрисдикції.

Націоналізація ПриватБанку і суд

У 2016 році Нацбанк під керівництвом Валерії Гонтаревої почав реформувати банківський ринок і, серед іншого, проаналізував капітали банків за методологією, яку він розробив із МВФ. Нацбанк знайшов «чорну діру» в капіталі ПриватБанку: вона виникла через те, що 97% кредитів ПриватБанк видав «повʼязаним особам», більшу частину яких представляли компанії без майна і потоків готівки. Валерія Гонтарева довго переконувала акціонерів «покласти» в банк реальні активи, акціонери вели з нею позиційну боротьбу.

У грудні 2016 року НБУ визнав ПриватБанк банкрутом і запропонував Кабміну його націоналізувати. Того ж дня РНБО на чолі з Петром Порошенком запропонувала уряду докапіталізувати банк з бюджету, а Фонду гарантування вкладів (ФГВ) і НБУ — простежити за стабільністю фінансової системи. Порошенко ввів рішення РНБО в дію президентським указом. Після цього Кабмін ухвалив рішення націоналізувати ПриватБанк.

Націоналізацією займався ФГВ, він призначив тимчасове правління ПриватБанку. Після цього він провів bail-in: примусово конвертував гроші на рахунках «повʼязаних осіб» у частки банківського капіталу.

За українськими законами «повʼязані особи» декларують свій звʼязок самі — або цей звʼязок встановлює НБУ. У цьому випадку звʼязок встановлювало Управління моніторингу повʼязаних з банками осіб, яке Валерія Гонтарева створила в червні 2015 року. За пʼять днів до націоналізації спеціальна комісія НБУ видала постанову № 105, де перерахувала 1 092 такі «повʼязані особи».

ФГВ провів bail-in і після цього продав Міністерству фінансів 100% капіталу ПриватБанку за одну гривню. Після цього Мінфін докапіталізував ПриватБанк на $5,8 мільярда.

Далі вже державний ПриватБанк подав на своїх колишніх акціонерів — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — у суд за шахрайство і зажадав компенсувати $1,9 мільярда збитків з відсотками.

У липні Високий суд Лондону виніс рішення на користь ПриватБанку та його акціонера — уряду України.