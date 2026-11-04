Перша українка в Конгресі США Вікторія Спартц програла вибори до Палати представників. Вона голосувала проти допомоги Україні

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Республіканка Вікторія Спартц, яка народилася на Чернігівщині та голосувала проти допомоги Україні, програла на виборах до Палати представників США в Індіані.

Про це пишуть AP і CNN.

На виборах у 5-му окрузі штату Індіана Спартц випередив демократ Джей Ді Форд. Після підрахунку 99% голосів він набрав 51,7%, Спартц — 48,3%.

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Хто така Вікторія Спартц

Вікторія Спартц народилася в 1978 році в Носівці Чернігівської області, у 2000-му переїхала до США, де через шість років отримала громадянство. З 2017 року працювала в Сенаті штату Індіана, згодом прийшла у велику американську політику, а у 2020-му стала першою українкою в Конгресі США.

Після повномасштабного вторгнення росії Спартц була однією з перших членів Палати представників, які закликали допомагати Україні. Уже у квітні 2022 року вона приїхала до Києва разом із сенатором-республіканцем Стівом Дейнсом — це був перший візит американських посадовців після лютого 2022 року. Загалом навесні 2022 року Спартц відвідала Україну шість разів.

У липні 2022 року вона звернулася з листом до Джо Байдена з проханням перевірити «російські звʼязки» очільника Офісу президента Андрія Єрмака, розкритикувала Володимира Зеленського і вимагала ретельніше перевіряти, на що йде допомога, яку виділяють США. Нічого відверто антиукраїнського в її заявах не було — вона критикувала конкретних посадовців. Та вже тоді конгресвумен від демократів Марсі Каптур назвала дії Спартц «необачною допомогою Путіну». Також обурилася українська діаспора у США. Водночас Спартц продовжувала підтримувати Україну. І ще в січні 2023 року офіційно зверталася до Байдена з проханням надати Україні ракети.

Усе змінилося наприкінці 2023 року, коли Спартц раптово розкритикувала законопроєкт Конгресу про допомогу Україні. Навесні 2024-го вона разом з антиукраїнськи налаштованими республіканцями подавала правки до проєкту, що затягували його розгляд. І зрештою проголосувала проти нього.