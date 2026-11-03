Сутички у Петропавлівській Борщагівці: СБУ встановила приблизно 100 учасників та уже відкрила кримінальні справи

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Співробітники Служби безпеки України відкрили три кримінальні справи щодо сутичок у Петропавлівській Борщагівці у Київській області, які відбулися 2 листопада. Також правоохоронці встановили приблизно 100 учасників сутичок.

Про це повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький на пресконференції, передає Укрінформ.

СБУ відкрила справи за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ, поширення інформації про розташування Сил оборони та масові заворушення. Наразі правоохоронці проводять обшуки та вирішують питання про затримання і повідомлення про підозри усім причетним.

Рудницький стверджує, що організатори заздалегідь планували акцію, щоб використати військовослужбовця Нацгвардії та створити суспільний резонанс. Однак зараз ситуація у Києві та області вже контрольована.

За словами голови МВС Івана Вигівського, як передає «Суспільне», одна з учасниць інциденту мала на меті забрати з військової частини чоловіка, який перебував у СЗЧ. За словами міністра, її чоловік також був у СЗЧ, жінка переховувала його вдома. Також Вигівський сказав, що будинок, біля якого сталися сутички, був законно орендований Нацгвардією.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко, як передає «Радіо Свобода», заявив, що четверо військовослужбовців, яких вивезли з будівлі, повернулися до військової частини. За його словами, двоє з них перебували в СЗЧ, ще двоє — були мобілізованими строковиками, які чекали на базову військову підготовку.

Ще 17 військовослужбовців, яких учасники акції вимагали відпустити, також готувалися до базової військової підготовки. Правоохоронці уже зʼясовують, за яких обставин деякі чоловіки отримали синці та травми. Зокрема, перевіряють, чи вони могли травмуватися під час СЗЧ, чи вже безпосередньо в будівлі.

Під час брифінгу також заявили, що у Києві може бути до тисячі подібних будинків. Наразі правоохоронці працюють над тим, щоб перебазувати такі обʼєкти з житлових районів.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії згодом пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення. Чотирьох військових доправили до медцентру НГУ.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус. На місці були командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник ОП Кирило Буданов.

ДБР порушило кримінальну справу за статтею про можливе перевищення влади чи повноважень військовою службовою особою. Також правоохоронці уже затримали жінку, яка приїхала на швидкій до будинку в Петропавлівській Борщагівці. За даними поліції, вона не була медиком, а автомобіль і символіку медичного закладу використала незаконно.