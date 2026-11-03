Меланія Трамп збере представників України та РФ у Білому домі
- Автор:
- Ольга Березюк
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Перша леді США Меланія Трамп планує зібрати представників Росії та України в Білому домі 5 листопада.
Про це ідеться на сайті Білого дому.
Хто саме представлятиме кожну сторону — наразі невідомо. У Білому домі лише додали, що перша леді того ж дня виступить з промовою про режим тиші в Олешках.
- Увечері 1 листопада в окупованих Олешках на Херсонщині завершився режим припинення вогню, який тривав з 03:00 27 жовтня. За цей час у місто завезли гуманітарну допомогу й евакуювали звідти охочих цивільних. За словами першої леді США Меланії Трамп, з Олешків виїхали приблизно 800 людей.
- Генштаб ЗСУ зазначав, що за час режиму тиші росіяни провели ротацію своїх підрозділів, укріпили позиції, розширили протидронові засоби на дорогах і наростили логістику.