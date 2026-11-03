Меланія Трамп збере представників України та РФ у Білому домі

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Перша леді США Меланія Трамп планує зібрати представників Росії та України в Білому домі 5 листопада.

Про це ідеться на сайті Білого дому.

Хто саме представлятиме кожну сторону — наразі невідомо. У Білому домі лише додали, що перша леді того ж дня виступить з промовою про режим тиші в Олешках.