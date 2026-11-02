Омбудсман пояснив, що в Олешках під час режиму тиші робила військова техніка РФ

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Російську військову техніку, яку журналісти помітили поблизу окупованих Олешків під час режиму тиші, використовували для розмінування.

Про це заявив на пресконференції омбудсман Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що під час переговорів про режим тиші Україна та РФ офіційно домовилися заборонити будь-яке стягування військової техніки в Олешки. З кожної сторони визначили відповідальну людину за дотримання домовленостей — від України це був представник Коордштабу з питань з поводження з військовополоненими Андрій Пастернак.

«Першу годину режиму тиші ми залишалися на зв’язку, умовно, вчотирьох: я з Лантратовою, відповідальні особи з української та російської сторін. Ми одразу домовилися — кожні дві години верифікувати, наскільки дотримується режим тиші обома сторонами, як виконуються зобовʼязання і періодично виходити публічно», — додав він.

Після завершення режиму тиші, за словами омбудсмана, у нього була нарада, на якій сторони заявили, що порушень перемир’я не було з обох сторін, і одночасно заявили про це в публічному просторі.

Коли сьогодні журналісти Sky News опублікували кадри з дронів українських військових, на яких видно переміщення російської військової техніки й особового складу, Лубінець звʼязався з Пастернаком.

«На відео чітко видно військову техніку РФ, марковану червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони. Після розмінування вона повернулась туди, де перебувала... Я не берусь давати оцінки, кажу, що відбувалось під моїм контролем. Трактувати відео можна по-різному», — каже омбудсман.

Зазначимо, що Sky News і військові, з яким говорили журналісти, стверджували, що росіяни скористались режимом тиші, щоб підвезти зброю, пальне та їжу, провести ротацію військових, відновити позиції й облаштувати нові точки для операторів дронів.