Омбудсман: з Олешків і прилеглих територій вивезли тіла загиблих, але кількості евакуйованих цивільних офіційно не називатимуть

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Під час режиму тиші з лікарні в Олешках та з прилеглих територій забрали тіла загиблих цивільних і військових.

Про це на пресконференції повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що режим тиші тривав 5 діб 19 годин і 59 хвилин. Україна та Росія дотрималися всіх взятих на себе зобовʼязань.

Зараз є домовленість з російською стороною, що всі тіла людей, чи рідні проживають в Україні, згодом повернуть до України.

«Тіла загиблих будуть доставлені до України. Так само як щомісячно відбувається репатріація наших героїв, які загинули, захищаючи державу, — їхні тіла повертає російська сторона. Буде застосований той самий маршрут, який ми вже використовували», — пояснив Лубінець.

Водночас він зазначив, що Україна офіційно не буде повідомляти кількість тих, хто виїхав на території, які контролює Україна, на території, які контролює Росія, або тих, хто лишився в Олешках, — це частина домовленостей із російською стороною.

Однак омбудсман розповів, що разом з евакуйованим в Україну повернулися 105 домашніх улюбленців.

Крім того, Лубінець розповів, що Україна обговорювала з російською стороною можливість зробити доставку гуманітарної допомоги в Олешки систематичною.

«Ми прямо про це домовилися. Зараз ми вже ведемо переговори про те, як це зробити не рідше, ніж один раз на місяць. Щоб дійсно все, що потрібно для виживання громадян, які особисто вирішили залишитися в Олешках, у них було — хоча б якісь елементарні речі», — зазначив омбудсман.