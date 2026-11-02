Після масштабного зламу користувачі Binance вивели з біржі понад $3 млрд
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Користувачі найбільшої у світі криптобіржі Binance почали масово виводити кошти, після масштабної хакерської атаки наприкінці жовтня. Через це платформа втратила мільярди доларів.
Про це повідомила сама Binance.
Користувачі вивели з платформи близько $4,65 мільярда менш ніж за десять годин. Водночас на біржу внесли близько $1 мільярда.
Тобто чистий відтік коштів становив приблизно $3,64 мільярда. Це близько 2,1% загального обсягу активів Binance.
Binance почала поступово відновлювати виведення криптовалют 1 листопада. Спочатку операції стали доступними для біткоїна, Ethereum та низки інших активів, а решту валют і мереж біржа підключає поетапно.
Що сталося з Binance
30 жовтня криптобіржа Binance повідомила про масштабну хакерську атаку — збитки оцінили приблизно в $6,3 мільярда. За попередніми даними компанії, хакери могли отримати доступ через ноутбук інженера.
Після атаки біржа тимчасово зупинила виведення коштів. Близько $3 мільярдів вдалося заморозити. Компанія пообіцяла користувачам відшкодувати втрати. Станом на 1 листопада біржа заявляла, що вже відновила близько 95% викрадених активів за рахунок власних коштів і закупівель криптовалют.
Того ж дня Федеральне бюро розслідувань США офіційно заявило, що за викраденням понад $6 мільярдів у віртуальних активах криптобіржі Binance стоїть Північна Корея.