Завозили техніку і припаси, проводили ротацію та вивозили тіла з моргу. Sky News показав, як росіяни використали режим тиші в Олешках

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Британський телеканал Sky News показав відео, як російські окупанти під прикриттям режиму припинення вогню завезли в Олешки техніку та боєприпаси, укріпили свої позиції та провели ротацію військових.

Журналісти отримали доступ до командного центру 34 окремої бригади морської піхоти «Борисфен», яка за допомогою дронів стежила за пересуваннями росіян у місті під час шестиденного перемир’я.

На кадрах з українських розвідувальних дронів видно, як російські військові завозять в Олешки важку техніку та припаси, пересуваються містом, заходять у будинки й облаштовуються в підвалах. За даними українських військових, такі переміщення почалися ще до самої евакуації й тривали під час режиму тиші.

Підполковник Дмитро Пулінець розповів Sky News, що раніше росіяни практично не могли вільно пересуватися цими дорогами через контроль українських дронів. Однак під час перемир’я почали рухатися ними постійно — і вдень, і вночі.

Українські військові також кажуть, що Росія використала паузу, щоб підвезти зброю, пальне та їжу, провести ротацію військових, відновити позиції й облаштувати нові точки для операторів дронів. Пулінець попередив, що після завершення гуманітарної операції це може посилити російські атаки на Херсон.

Крім того, Sky News показав, як росіяни вивезли з моргу Олешків понад 30 тіл. Місцеві розповіли журналістам, що ці люди загинули насильницькою смертю, а росіяни не дозволяли їх ховати. «Тут не буде жодного розслідування», — зазначає автор сюжету Стюарт Рамзі.