ФБР звинуватило хакерів з КНДР у викраденні понад $6 млрд із криптобіржі Binance

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Anadolu Agency

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що за викраденням понад $6 мільярдів у віртуальних активах найбільшої у світі криптобіржі Binance стоїть Північна Корея.

Про це повідомили на сайті ФБР.

За даними бюро, атаку 29 жовтня здійснило північнокорейське угруповання хакерів TraderTraitor. Тепер зловмисники переважно переводять викрадені активи в криптовалюту Ethereum.

Надалі вони, ймовірно, намагатимуться приховати походження коштів через децентралізовані фінансові сервіси та сервіси миттєвого обміну криптовалют.

Американські правоохоронці оприлюднили список криптоадрес, пов’язаних із хакерами, і закликали криптовалютні платформи й інші компанії блокувати транзакції з ними. ФБР відстежує викрадені кошти разом із Секретною службою США та податковою службою.