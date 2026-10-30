Рух транспорту Південним мостом у Києві відновили в обох напрямках

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Після удару по Південному мосту в Києві, який стався 27 жовтня, на мосту відновили рух транспорту в обох напрямках.

Про це повідомила КМДА.

Після попередньої атаки він був повністю перекритий. Автівкам вагою до 10 тонн дозволено їхати однією смугою з лівого на правий берег і однією смугою у зворотньому напрямку.

Завтра по мосту також почне їздити наземний громадський транспорт.