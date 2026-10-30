Рух транспорту Південним мостом у Києві відновили в обох напрямках
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Після удару по Південному мосту в Києві, який стався 27 жовтня, на мосту відновили рух транспорту в обох напрямках.
Про це повідомила КМДА.
Після попередньої атаки він був повністю перекритий. Автівкам вагою до 10 тонн дозволено їхати однією смугою з лівого на правий берег і однією смугою у зворотньому напрямку.
Завтра по мосту також почне їздити наземний громадський транспорт.
- Це була не перша атак на цей міст у Києві. Після таких ударів у столиці транспортний колапс. У звʼязку з цим в Україні запланували збудувати 21 альтернативну мостову переправу. Зокрема, у Києві мер Віталій Кличко повідомляв, що на будівництво комбінованих переправ через Дніпро мають виділити мільярд гривень.