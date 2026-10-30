У ЄС вирішили, на що розподілять €45 млрд з великого кредиту для України у 2027 році
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- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
У Європейському Союзі вирішили, на що спрямують €45 мільярдів з великого кредиту для України на €90 мільярдів у 2027 році.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Україна подала свою пропозицію про розподіл коштів 26 жовтня, Єврокомісія оцінила її позитивно.
Зокрема, у ЄС планують спрямувати €31,7 мільярда на оборону, а ще €13,3 мільярда — на бюджетну підтримку. Кошти в межах кредиту ЄС для України планують надати до 31 грудня 2027 року.
Кредит на €90 мільярдів від ЄС
У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.
Кредит на 2026—2027 роки передбачає €60 мільярдів на оборону та €30 мільярдів на бюджетну підтримку. Загалом у 2026 році на підтримку оборонно-промислового потенціалу України планують виділити €28,3 мільярда, а на підтримку бюджету — €16,7 мільярда.
Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.