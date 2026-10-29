Американські журналісти висвітлюватимуть гуманітарну місію в окупованих Олешках
- Автор:
- Світлана Кравченко
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34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен»
Журналісти американського телеканалу Newsmax висвітлюватимуть гуманітарну місію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
Про це заявила перша леді США Меланія Трамп.
За її словами, разом із російськими та українськими гуманітарними організаціями у місті працюватимуть четверо журналістів зі США.
«Виступаючи в ролі нейтральних спостерігачів, вони будуть самостійно фіксувати і назавжди документуватимуть цю історичну гуманітарну місію», — додала Меланія Трамп.
Український омбудсман Дмитро Лубінець вранці 29 жовтня розповів, що режим тиші в Олешках триває вже 54 години — з 03:00 27 жовтня. За цей час, за словами Лубінця, сторони не порушували домовленостей.
Омбудсман також зазначив, що наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. А завтра, 30 жовтня, до міста мають доставити гуманітарний вантаж.
Що відбувається в Олешках
20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.
Найскладніша ситуація — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили майже 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.
23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.
Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом. Він триватиме до вечора 1 листопада.
Після початку домовленостей між Україною та РФ режим тиші в Олешках розширили за межі міста, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв.