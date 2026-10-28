Росіяни вдарили по притулку для тварин у Чернігові та АЗС на Дніпропетровщині — є постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Національна поліція України
Під вечір російська армія атакувала притулок для тварин у Чернігові та вдарила по АЗС на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів є постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
У Чернігові від російського удару постраждали троє людей, один собака і троє котів.
На Сумщині постраждали восьмеро людей.
На Дніпропетровщині росіяни атакували АЗК «Укрнафти» — постраждав чоловік. Удар пошкодив капітальну будівлю й обладнання. Через атаку на промислове підприємство у Дніпрі теж постраждав чоловік.
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