Зеленський: Україна не атакуватиме кораблі з російським дизелем, які прямують до США

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Facebook / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Україна не атакуватиме кораблі з російським дизельним пальним, які прямують до Сполучених Штатів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

«Щодо кораблів, які вийшли з Росії в Америку: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, які мають стосунок до Сполучених Штатів», — зазначив Зеленський.

Коментуючи українські удари по російських нафтопереробних заводах, президент зауважив, що останніми днями українські військові діяли обережніше, однак наказу припинити удари не отримували.

«Була історія з Рязанським НПЗ. Були відповідні операції. Займалися дата-центрами, місцями, де зосереджена російська балістика — відповідали на їхні болісні удари. І наші відповіді, ми розраховуємо, теж будуть відчутними для росіян», — сказав він.

Що передувало

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. 12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Україна три дні не била по російських НПЗ, але 15 жовтня Зеленський зняв це обмеження, оскільки РФ не дотримувалась енергетичного пермирʼя. Того ж дня українські дрони атакували Рязанський НПЗ, після чого підприємство зупинило переробку нафти. Після цього атаки припинились, а російські НПЗ збільшили обсяги переробки нафти на 25%.