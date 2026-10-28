Єврокомісія відреагувала на розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним — закликали триматись спільної позиції
- Автори:
- Юлія Гира, Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз має зберігати єдину позицію в контактах із Володимиром Путіним. Водночас ЄС поки не бачить, що він готовий до діалогу.
Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».
Так вона прокоментувала телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба й прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з Путіним. У Єврокомісії підтвердили, що знали про цю розмову ще до того, як вона відбулася.
«Важливо, щоб ми залишалися єдиними й доносили до Путіна спільне послання», — сказала Піньйо.
Вона наголосила, що ЄС прагне не лише завершення війни Росії проти України, а й справедливого та тривалого миру. Водночас, за її словами, Путін не демонструє значної готовності до таких дискусій.
Єврокомісія також поки не має нової інформації про можливу участь європейців у майбутніх переговорах в Абу-Дабі. Раніше Стубб припустив, що європейські представники можуть долучитися до них, тоді як у Кремлі заявляли про тристоронній формат переговорів.
- Стубба і Стере поговорили телефоном з Путіним пройшла 27 жовтня .Перед дзвінком вони консультувалися з Києвом і мали передати позицію України напередодні потенційних тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.
- FT згодом написав, що Путін під час розмови з лідерами Фінляндії й Норвегії говорив про історію словʼян, замість переговорів про мир
- Розмова Стубба та Стере з Путіним відбулася після інформації про новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії в першій половині листопада в Абу-Дабі. The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела писав, що Росія хоче також залучити європейських лідерів, щоб домогтися поступок від НАТО.