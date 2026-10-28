Єврокомісія відреагувала на розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним — закликали триматись спільної позиції

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Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз має зберігати єдину позицію в контактах із Володимиром Путіним. Водночас ЄС поки не бачить, що він готовий до діалогу.

Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

Так вона прокоментувала телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба й прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з Путіним. У Єврокомісії підтвердили, що знали про цю розмову ще до того, як вона відбулася.

«Важливо, щоб ми залишалися єдиними й доносили до Путіна спільне послання», — сказала Піньйо.

Вона наголосила, що ЄС прагне не лише завершення війни Росії проти України, а й справедливого та тривалого миру. Водночас, за її словами, Путін не демонструє значної готовності до таких дискусій.

Єврокомісія також поки не має нової інформації про можливу участь європейців у майбутніх переговорах в Абу-Дабі. Раніше Стубб припустив, що європейські представники можуть долучитися до них, тоді як у Кремлі заявляли про тристоронній формат переговорів.