Зеленський запропонував зібрати спеціальну команду, яка допомогла б підготувати Київ до зими. Хто мав до неї увійти?

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Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Сергію Корецькому сформувати спеціальну команду з досвідчених управлінців і представників бізнесу, щоб напрацювати рішення для підготовки Києва до зими.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами у вівторок, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я попросив премʼєра зібрати спеціальний кабінет для Києва — менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення. Я буду робити те, що я можу», — сказав Зеленський.

За його словами, він обговорював це питання, зокрема, з ексголовою СБУ Василем Малюком, колишнім міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і експремʼєром Володимиром Гройсманом, а також представниками бізнесу та державного управління, однак охочих долучитися не знайшлося.

«Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. [Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури] Сухомлин відмовився — як тільки про Київ почув», — пояснив президент.

Він зазначив, що плани стійкості Києва виконали не повністю, а критична інфраструктура столиці досі не повністю захищена. Наразі різні установи щодня працюють над питаннями електро- й водопостачання та роботи мостів. За його словами, критичну інфраструктуру потрібно захищати незалежно від того, кому належать об’єкти.

Зеленський наголосив, що не вважає ситуацію в Києві питанням політичного протистояння, однак визнав складність взаємодії з міською владою. За його словами, коли він обговорює з менеджерами можливість посилення столиці, мер Києва Віталій Кличко сприймає це як спробу його замінити.

«Я б дуже хотів, щоб мер сам все зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно», — сказав Зеленський.

Що передувало

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що міська влада Києва майже повністю не виконала необхідні кроки за Планом стійкості на тлі посилених російських обстрілів енергетики. Заява пролунала після того, як в столиці почалися регулярні перебої зі світлом та водою на тлі атак РФ.

На тлі звинувачень у поганій підготовці столиці до опалювального сезону нардепи викликали міського голову Києва Віталія Кличка на засідання Верховної Ради. На засіданні він відкинув звинувачення, що місто провалило підготовку до зими.