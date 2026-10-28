FT: Путін під час розмови з лідерами Фінляндії й Норвегії говорив про історію словʼян, замість переговорів про мир

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Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 27 жовтня більшу частину часу говорив про середньовічну історію слов’ян.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на співрозмовників, обізнаних зі змістом розмови.

Як розповів Стубб фінським медіа, розмова мала тривати менше 30 хвилин, але затягнулася на 90 хвилин. За даними трьох джерел журналістів, Путін не захотів обговорювати ключові питання про завершення війни в Україні, натомість він виголосив довгу промову про «першопричини війни».

Також перспектива негайного припинення вогню майже не обговорювалася. За даними FT, європейські лідери вирішили не перебивати Путіна, щоб перевірити, наскільки серйозно він ставиться до діалогу з Європою.

FT уточнює, що інші європейські лідери скептично поставилися до розмови Стубба та Стере із Путіним. Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала цю ініціативу, бо її не обговорили з іншими країнами ЄС. В Італії також зазначили, що ця ситуація показала, що Європа не визначилася, хто має представляти її інтереси на переговорах.