Трамп стверджує, що невдовзі має відбутися зустріч Зеленського та Путіна

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Potus / Instagram

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром має відбутися зустріч українського президента Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це він сказав під час розмови із журналістами, повідомили на сторінці Білого дому у соцмережі X.

За словами Трампа, після цієї зустріч нібито буде досягнуто «значного прогресу». Однак дату та інші деталі переговорів він не озвучив.

Що передувало

Заява Трампа пролунала на тлі заяв про новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. Переговори можуть провести в першій половині листопада в Абу-Дабі. The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела раніше писав, що Росія хоче також залучити європейських лідерів, щоб домогтися поступок від НАТО.

Зокрема, Росія може вимагати, щоб Альянс повернув свою військову присутність у Європі до рівня 1997 року — тобто до того часу, коли до НАТО ще не вступили багато країн Східної Європи.

27 жовтня президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним про завершення війни в Україні. Це була перша розмова Путіна з європейськими лідерами після того, як у липні минулого року йому подзвонив президент Франції Емманюель Макрон.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрему увагу тоді зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.