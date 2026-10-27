NYT: США можуть зняти санкції з російського урядового інвестфонду

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Адміністрація президента США розглядає можливість зняти санкції з Російського фонду прямих інвестицій, який раніше американські посадовці розглядали як один з найпотужніших інструментів міжнародного впливу Кремля.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Джерела стверджують, що російська сторона під час перемовин наполягала на цьому для участі цього фонду як посередника в рамках дизельної угоди між Росією та США. Фонд, очолюваний Кирилом Дмитрієвим, вкладає кошти в російські компанії та спільні з іноземними інвесторами проєкти.

Цей фонд потрапив під санкції США у 2022 році, після початку повномасштабної війни. Тодішній американський президент Джо Байден назвав його «чорною касою» Путіна.

Що передувало

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Тоді він пояснив це тим, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За словами Трампа, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей з Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України. 17 жовтня Трамп призупинив дію закону про «пекельні санкції проти Росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.