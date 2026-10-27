У Сербії телеканал вибачився за однобоку журналістику та замовчування за часів Вучича

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Регіональна суспільна телерадіокомпанія Воєводини (RTV) у Сербії вибачилася перед глядачами за багаторічне однобоке й некритичне висвітлення подій. Це сталося наступного дня після виборів, на яких перемогла студентська коаліція.

Про це йдеться на сайті RTV.

У випуску новин 26 жовтня ведучий Горан Ерор заявив, що суспільний мовник роками замовчував певні події, закривав очі, однобоко подавав інформацію та не ставив важливих запитань. За це, сказав він, телекомпанія винна глядачам вибачення.

Частина працівників RTV заявила, що намагалася домогтися незалежної роботи журналістів і редакторів відповідно до професійної етики, але не досягла результатів вчасно.

Він додав, що на вимогу частини працівників і гендиректора Горана Караджича виконувач обовʼязків керівника першої програми «Воєводинського суспільного телебачення» Ненад Чачич подав у відставку.

Цікаво, що адмінцентром Воєводини, де і розташована штаб-квартира RTV, є місто Нові-Сад. Саме в цьому місті у 2024 році обвалився дах залізничного вокзалу і загинули 16 людей — через це люди вийшли на масові протести проти влади. На тлі цих протестів 9 вересня 2026 року Вучич, який тоді був президентом, розпустив парламент і призначив дострокові вибори.