Лідери Фінляндії й Норвегії провели телефонну розмову з Путіним, а потім — із Зеленським (оновлено)

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним про завершення війни в Україні.

Про це повідомили у канцелярії фінського президента.

Там зазначили, що ініціювали розмову з Путіним саме Стубб і Стере. Перед дзвінком вони консультувалися з Києвом і мали передати позицію України напередодні потенційних тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Стубб назвав розмову «відвертою та змістовною» і наголосив, що лідери не виступали від імені всієї Європи, а «брали участь у розмові як лідери своїх країн».

Bloomberg зазначає, що це перша розмова Путіна з європейськими лідерами після того, як у липні минулого року йому подзвонив президент Франції Емманюель Макрон.

Стубб і Стере наголосили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати Україні свою багаторічну підтримку. Вони також підкреслили, що війна має закінчитися, а переговори — поновитися.

Оновлено о 12:48. Після розмови з Путіним Стубб і Стере подзвонили президенту України Володимиру Зеленському.

«Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», — розповів Зеленський.

Також, за словами президента, сторони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі. Зеленський зазначив: Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають «особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях».