За день до початку режиму тиші в окупованих Олешках росіяни звинуватили Україну в обстрілах населеного пункту

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34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен»

За день до початку режиму тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, який має настати 27 жовтня, російська сторона звинуватила Україну в обстрілах населеного пункту та доріг, що ведуть до нього.

Про це повідомило російське Міноборони.

Там розповіли, що Україна нібито протягом понад двох років бʼє по місту та підʼїзних шляхах до нього дронами та артилерією. Російська сторона заявляє, що нібито тільки за останній тиждень, з 19 жовтня, Україна завдала по Олешках та головних дорогах, що ведуть до міста, 18 ударів з артилерії та понад 120 ударів дронами.

Також російське Міноборони заявляє, що українські військові мінують дороги до міста, щоб не допустити евакуації та заблокувати поставки ліків і продовольства.

Україна та РФ 23 жовтня за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про припинення вогню, щоб провести гуманітарну операцію в Олешках та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор. Того ж дня генштаби ЗС Росії та України повідомили, що режим тиші почне діяти з 03:00 27 жовтня.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доставили продукти жителям міста за допомогою дронів.