Колаборант Сальдо отримав нову підозру — за незаконне вивезення українських дітей із Херсону

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Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру так званому губернатору Херсонщини Володимиру Сальдо та двом його спільникам за незаконне вивезення українських дітей із Херсону до Криму.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, 7 жовтня 2022 року учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею незаконно вивезли до так званих санаторіїв у тимчасово окупованому Криму. Спочатку дітей автобусами доправили до річкового порту, звідти катерами — на лівий берег Херсонщини, а потім іншим транспортом повезли до Криму.

Організувати вивезення дітей Сальдо допомагав Віктор Логінов — колишній російський військовий, якого окупанти призначили «заступником директора» ліцею. За версією слідства, він вносив неправдиві дані в документи закладу, щоб приховати вивезення дітей.

Ще один фігурант — викладач захопленого на той час ліцею Микола Долженко — супроводжував учнів дорогою до Криму.

СБУ зазначає, що фігуранти порушили статтю 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переселення осіб під захистом з окупованої території. Усім трьом заочно оголосили підозру у воєнних злочинах, вчинених групою людей.