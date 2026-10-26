Спроба підкупу керівництва Мінвідновлення: суд оштрафував свідка, який відмовився давати показання

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Соломʼянський районний суд оштрафував свідка у справі підкупу колишніх міністра розвитку громад Олександра Кубракова та голови Держгентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Перед допитом свідка суд переконався, що немає причин, які заважали б йому давати показання. Його привели до присяги та попередили про кримінальну відповідальність за відмову свідчити.

Однак, коли прокурор почав ставити запитання, свідок відмовився відповідати. Суд оштрафував його на 3 400 грн.

Про яку справу мова

21 листопада 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозри в спробі підкупу нардепу Сергію Лабазюку з групи «За майбутнє».

За даними слідства, Лабазюк звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3—5% від вартості кожного підряду.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України нардеп через довірену особу надав викривачу — топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 тисяч.

Викривачами у цій справі називали Олександра Кубракова та Мустафу Найєма, який також допоміг НАБУ спіймати на пропозиції хабаря нардепа від фракції «Слуга народу» Андрія Одарченка.