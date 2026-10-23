В аеропорту Японії загорівся український літак Ан-124 «Руслан»
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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FL360aero
У японському аеропорту «Тюбу» під час посадки загорівся український вантажний літак Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Авіалінії Антонова».
Про це повідомляють японський мовник NHK та авіаційний медіаресурс FL360aero.
Інцидент стався ввечері 22 жовтня близько 19:20. Вогонь помітили на частині літака, який заходив на посадку.
Злітно-посадкову смугу закрили на 15 хвилин. Після перевірки безпеки її знову відкрили, і аеропорт повернувся до звичайного режиму роботи. Попередньо, ніхто не постраждав. Причину загоряння поки не встановили.
Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії з’ясовує обставини події.
- Це не перший інцидент з українським «Русланом» за кордоном. У серпні в німецькому Лейпцигу поруч з Ан-124 знайшли дрон із вибухівкою і детонатором — пристрій не вибухнув. Німеччина пов’язала спробу диверсії з діями Росії.