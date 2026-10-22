WSJ: Трамп зателефонував Маску і попросив його зняти обмеження швидкості зі Starlink для України

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Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску й попросив його скасувати обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських та українських посадовців.

Після розмови Трампа із Маском система запрацювала краще. Деякі українські посадовці розповіли, що система ще не повністю відновила роботу, але швидкість зʼєднання зросла.

За даними WSJ, президент США зателефонув Маску і висловив своє невдоволення через гіршу роботу Starkink в Україні. Цього тижня Трамп також повідомив своїм помічникам, що хоче скасувати обмеження на роботу системи в Україні. Через ці обмеження деякі українські дрони не могли ефективно протидіяти російським атакам.

Журналіст The Economist Олівер Керролл також зазначив, що командири безпілотних підрозділів ЗСУ повідомили, що обмеження на роботу Starlink було знято. За його словами, вони проводять перевірки.

Що передувало

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Володимир Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження по швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

Axios 17 жовтня писав, що обмежити швидкість Starlink для України запропонував Ілон Маск, а Дональд Трамп погодився.