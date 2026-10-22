Bloomberg: Канадським дипломатам у США заборонили зустрічатися з кандидатами на виборах до Конгресу
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Канадським дипломатам, які працюють у США, наказали триматися подалі кандидатів на проміжних виборах до Конгресу та не привертати до себе зайвої уваги, щоб уникнути звинувачень з боку адміністрації Дональда Трампа у політичному втручанні.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Зокрема, канадським посадовцям надіслали письмові інструкції, в яких їм заборонили зустрічатися з кандидатами на проміжних виборах або навіть перебувати з ними в одному приміщенні без спеціального дозволу. Водночас дипломати й надалі можуть за потреби проводити інші зустрічі та обговорювати робочі питання з чинними американськими законодавцями, які не беруть участі у виборах.
У США працюють майже 500 канадських дипломатичних працівників. Вони представляють країну в посольстві у Вашингтоні та 12 консульствах у таких містах, як Детройт, Лос-Анджелес, Даллас і Атланта. Обмеження для них будуть діяти до дня проміжних виборів — 3 листопада.
Інструкції для канадських дипломатів з’явилися незадовго до того, як посольство США в Канаді опублікувало «інформаційну довідку», у якій звинуватило Канаду в спробах вплинути на результати виборів.
- Між Канадою та США триває торговельний конфлікт. Канада прагне зменшити залежність від США, на які припадає близько 70% її експорту, поглиблюючи економічні і безпекові зв’язки з Європою. На початку вересня Дональд Трамп увів нові мита та обмеження на імпорт — цьому передували безрезультатні переговори про торгівлю. Також президент США неодноразово говорив, що хоче перетворити Канаду на частину США, і назвав це «чудовою ідеєю».