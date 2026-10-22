Флеш: Росія атакувала історичний центр Києва ракетою «Іскандер» з касетною боєголовкою, яка вибухає в повітрі

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Під час атаки в ніч на 22 жовтня Росія вдарила по історичному центру Києва балістичною ракетою «Іскандер» із касетною бойовою частиною К5.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, така боєголовка вибухає над землею і розкидає 58 бойових елементів, які також детонують у повітрі. Зона ураження може сягати приблизно 400 на 400 метрів.

Сергій FLASH / Telegram

«Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей», — написав «Флеш».