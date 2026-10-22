Міноборони Польщі заперечило зупинку військової допомоги Україні через скандал із «роком УПА і Шухевича»

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У польському Міністерстві оборони спростували інформацію, що через проголошення Львівською облрадою 2027-го «роком УПА» Польща призупинила постачання військової допомоги Україні.

Про це сказав представник Міноборони Януш Сеймей у коментарі виданню Fakt.

Перед цим «Європейська правда» і РБК-Україна з посиланням на джерела написали, що у відповідь на рішення львівських депутатів Польща призупинила постачання Україні масштабного пакета військової допомоги.

«Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакета призупинено. Йде активна робота закритими каналами для того, щоб врегулювати створену на рівному місці проблему», — сказав співрозмовник ЄП.

Проте речник польського Міноборони наголосив: «Ця інформація є неправдивою».

Що передувало

Святослав Шеремета — депутат Львівської облради і директор центру «Доля», що займається ексгумаціями, зокрема і жертв Волинської трагедії, запропонував оголосити 2027-й роком командира УПА Романа Шухевича, поета й діяча ОУН Олега Ольжича та УПА. Депутати Львівської обласної ради підтримали цю ідею на засідання 20 жовтня.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав це рішення «неприйнятним», а прем’єр Дональд Туск — «самогубною тактикою». Мери Кракова та Перемишлю запропонували призупинити партнерські відносини зі Львовом.

Увечері того ж дня Шеремету офіційно внесли до списку небажаних у Польщі осіб та заборонили вʼїзд до Шенгену до 2031 року. Сам Шеремета назвав реакцію Польщі «дуже дивною», наголосивши, що кожен народ має право на власних героїв. Він нагадав, що у 2017 році Польща вже оголошувала його персоною нон грата «за погляди на історію».

Водночас у МЗС України заявили журналістам, що рішення Львівської облради «контрпродуктивне» для розвитку українсько-польських відносин. Там наголосили, що депутати не консультувалися із центральною владою, і закликали Польщу «утриматися від різких кроків».