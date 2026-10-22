Росіяни вночі атакували Київ балістикою — постраждали 15 людей. Рух Південним мостом обмежили
- Автор:
- Світлана Кравченко
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У ніч проти 22 жовтня російські війська масовано атакували Київ ракетами — постраждали 15 людей, зокрема двоє 15-річних дітей.
Про це повідомляє мер Віталій Кличко.
Через обстріл пошкоджень зазнала частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Рух транспорту з правого на лівий берег обмежили.
На зеленій лінії поїзди наразі курсують лише на двох ділянках: «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір».
Крім того, у Печерському районі атака пошкодила будівлю станції швидкої допомоги і шість автівок, у Дарницькому — об’єкт транспортної інфраструктури. У Святошинському районі загорівся ресторан.
- Унаслідок ракетного обстрілу в ніч на 20 жовтня у Києві також постраждала наземна станція метро «Чернігівська» на лівому березі, вона досі не працює — поїзди проїжджають повз неї без зупинки.