НАБУ та САП прийшал з обшуками до Нацбанку та додому до одного з його співробітників

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного з його співробітників.

Про це повідомили у телеграмі НАБУ.

Наразі затриманих немає, також нікому не оголошували підозри. Інші деталі в НАБУ не повідомляють. Правоохоронці не повідомили, в кого саме проходять обшуки, однак «Економічна правда» писала, що ідеться про очільника Національного банку України Андрія Пишного.

Новини про обшуки зʼявились на тлі гучного розслідування «Форест Гамп», в межах якого правоохоронці викрили схему відмивання коштів через державний Сенс Банк, щоб сплатити заставу за фігуранта «операції Мідас» Германа Галущенка. У Сенс Банку після цього проводили обшуки, а Пишного викликало на засідання Верховної Ради для звіту про ситуацію навколо Сенс Банку.

Такого Пишного звинувачували в тому, що саме за його рекомендацію в наглядову раду Сенс Банку призначили Василя Веселого, якого називають «наглядачем від Офісу президента» за банком. До того ж журналісти УП стверджували, що наглядову раду Сенс Банку сформували фігуранти справи «Мідас». Сам голова Нацбанку заперечував, що рекомендував Веселого.

Крім того, в серпні Bloomberg писав, що президент Володимир Зеленський дедалі більше незадоволений Пишним та вважає його занадто близьким до Міжнародного валютного фонду. Зокрема, голова НБУ нібито роздратував президента вимогами щодо низки непопулярних умов в обмін на кредитну програму МВФ у розмірі $8,1 млрд. Однак тоді журналісти писали, що Пишного знімати не планують, бо нема сильних кандидатур на його заміну.